Tochka Zрения

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Reuters запустил прямую трансляцию из Киева на фоне фейка о “вторжении России”

Reuters запустил прямую трансляцию из Киева на фоне фейка о “вторжении России”

Международное информагентство Reuters запустило прямую трансляцию из центра Киева с майдана Независимости сегодня вечером на фоне слухов о скором “вторжении РФ на Украину”, об этом сообщает политический Telegram- канал ПУЛ №3 23:31, Киев, Стоит отметить, что маразм западных СМИ насчёт “вторжения России” крепчает сильно по мере приближения им же назначенных дат и времени этого мифического […] Международное информагентство Reuters запустило прямую трансляцию из центра Киева с майдана Независимости сегодня вечером на фоне слухов о скором “вторжении РФ на Украину”, об этом сообщает политический Telegram- канал ПУЛ №3 23:31, Киев, Стоит отметить, что маразм западных СМИ насчёт “вторжения России” крепчает сильно по мере приближения им же назначенных дат и времени этого мифического вторжения.

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