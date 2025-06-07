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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Работники и жители Ленинского района активно участвуют в благоустройстве Бобруйска.

Работники и жители Ленинского района активно участвуют в благоустройстве Бобруйска.

Благоустройство - одна из важнейших составляющих градостроительства, которая представляет собой разработку и реализацию комплексных мероприятий, направленных на улучшение функционального, санитарного экологического и эстетического состояния общественных мест, что как следствие делает город более приятным и уютным.

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