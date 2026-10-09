Все банки Франции отказали в финансировании предвыборной кампании Марин Ле Пен

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на пресс-конференции заявила, что все французские банки отказали ей в кредите для финансирования президентской кампании на выборах 2027 года.
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