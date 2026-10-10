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На улицах Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ, движение по нескольким мостам перекрыли

На улицах Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ, движение по нескольким мостам перекрыли

По предварительным данным, в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону повреждения получил ряд многоквартирных домов, частных домовладений и объектов инфраструктуры в трех районах.

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