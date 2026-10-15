Дикая природа умеет удивлять не только красотой, но и нелепостьюПорой зверю достаточно мимолётного движения, случайного поворота головы или забавной гримасы, чтобы получился снимок, который не уступает кадру из комедии.
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