Трамп остановил финансирование медицинских процедур по смене пола у детей

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп запретил федеральное финансирование медицинских процедур, связанных с изменением пола у несовершеннолетних, а также поручил принять меры для предотвращения проведения таких операций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии