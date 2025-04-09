В Карагандинской области усиливают борьбу со стихийными свалками

В одном из посёлков Карагандинской области жители вывозили мусор в степь. Департамент экологии совместно с представителями акимата посёлка Шашубай произвели выезд в район бывшего полигона, сообщает корреспондент ekaraganda.
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