На Алтае проверяют обращение матери ребенка-инвалида, который вынужден сидеть дома

Вода и грязь, окружившие дом, не позволяют проехать на инвалидной коляске В Алтайском крае организована проверка в связи с обращением матери ребенка-инвалида из Поспелихинского района, сообщает региональный СК.
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