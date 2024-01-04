Диета ключу к диабету: ученые выявили серьезную опасность разгрузочных дней

Рассказываем, почему популярные в народе "разгрузочные дни" могут быть крайне опасны для здоровья.После обильных новогодних возлияний и переедания, многие люди начинают садиться на диеты, в том числе, с использованием разгрузочных дней и интервального голодания.
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