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Письмо Эйнштейна Рузвельту о ядерной программе нацистов продали за $3,9 миллиона

Письмо Эйнштейна Рузвельту о ядерной программе нацистов продали за $3,9 миллиона

Письмо всемирно известного физика Альберта Эйнштейна на имя 32-го президента США Франклина Рузвельту об угрозах появления ядерного оружия у нацистской Германии продали за $3,92 млн, сообщил аукционный дом Christie's.

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