Жители Марьиной рощи поделятся воспоминаниями о родственниках-ветеранах для истории

Окружной совет ветеранов выступил с инициативой проекта «Лица Победы СВАО». Он предложил жителям округа, в том числе района Марьина роща, поделиться фотографиями и воспоминаниями о родных — ветеранах Великой Отечественной войны, которые живут сейчас в округе или жили здесь ранее.