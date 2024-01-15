Захарова назвала необразованным Кулебу, захотевшего ударить Лаврова

Сергей Дмитриев

...Пандемия украинского нацизма опасней и токсичней, чем ковид. Как с лёгкостью небыкновенной повелись на эту примитивную наживку солист и подтанцовка закопёрщиков У КиевУ, нормальные,свиду, даже с русскими фамилиями? Все онЕ проходят в номинацию вульгарных политиканов, случайно оказавшихся при власти. Что бУло в активе Кулебы ДО высокой должности а МИДе? Всех их душит жаба зависти и злобы и это медицинский факт. ...Так дело не пойдёт, если главдипломат склонен к рукоприложению.