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Захарова назвала необразованным Кулебу, захотевшего ударить Лаврова

Захарова назвала необразованным Кулебу, захотевшего ударить Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба является необразованным и агрессивным человеком, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
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21 час.
Сергей Дмитриев
...Пандемия украинского нацизма опасней и токсичней, чем ковид. Как с лёгкостью небыкновенной повелись на эту примитивную наживку солист и подтанцовка закопёрщиков У КиевУ, нормальные,свиду, даже с русскими фамилиями? Все онЕ проходят в номинацию вульгарных политиканов, случайно оказавшихся при власти. Что бУло в активе Кулебы ДО высокой должности а МИДе? Всех их душит жаба зависти и злобы и это медицинский факт. ...Так дело не пойдёт, если главдипломат склонен к рукоприложению.
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20 час.
федор
А ответка этого убогого не замучает. Чучело рогульское , а язычок мы тебе укоротим , ты главное падла не дёрни за рубеж. А за С.В.Лаврова мы тебе яйца вырвем через твою поганую глотку зашкваренный пидорок.
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16 час.

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