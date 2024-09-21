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Россиян предупредили о схеме с обещающим высокий доход «риелтором»

Россиян предупредили о схеме с обещающим высокий доход «риелтором»

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил в беседе с RT, что за заманчивыми обещаниями высоких доходов без усилий часто скрываются опасные финансовые схемы, способные не только лишить сбережений, но и погрузить в долговую яму.

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