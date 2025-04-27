27 апреля – День российского парламентаризма: от вечевой Псковско-Новгородской демократии до сегодняшних дней

Знаменательная дата в истории страны отмечается 27 апреля - День российского парламентаризма. Официально история парламента идёт с начала XX века, но «советная» (вечевая) демократия существовала и в древности на Руси.
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