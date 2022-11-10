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Когда начнется ЧМ 2022 по футболу — сколько дней до начала Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

Уже в конце следующей недели, через 10 дней, стартует главный футбольный турнир для всех болельщиков — Чемпионат мира по футболу 2022.

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