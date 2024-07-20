Доказано: ЕГЭ - не панацея от коррупции. В дискуссии об отмене экзамена всплыли неудобные аргументы

Истина, как всегда, посредине. Надо сохранить ЕГЭ, при обязательном собеседовании всех (100%) абитуриентов с профильными преподавателями, которые, не углубляясь, должны понять насколько "стобальник" знает русский язык и основы тех предметов, которые нужны для получения желаемой специальности. Понятно, что указанные преподаватели тоже люди и ничто человеческое, в т.ч. получение мзды, им не чуждо. Поэтому эти собеседования должны записываться и храниться как минимум два года с момента зачисления абитуриента. Это для того, чтобы при "вылете" студента за хроническую неуспеваемость - проверить запись и сделать орг выводы по поводу этого "преподавателя".

Alex Nемо

ЕГЭ можно сохранить, но только как часть процесса обучения. При этом обучение не должно быть направлено исключительно на подготовку к ЕГЭ! Это должно быть ОБУЧЕНИЕ навыкам, мышлению, развитие обучаемых как личности. Только тогда есть смысл в ЕГЭ. В штатах, как я уже говорил ранее, действует своя система ЕГЭ, но колледжи набирают достойных студентов отбирая не просто по результатам SAT, ACT, TOEFL, которые имеют значительный вес для принятия решения о приглашении кандидата на собеседование, но само собеседование проводится группой(!!!) профессоров, вступительной комиссией, которым предстоит работать с отобранными студентами. И именно эта группа коллегиально дает рекомендации главной комиссии ВУЗа о приеме или отказе для каждого отдельного кандидата! Работа ответственная, кропотливая и занимает не неделю и даже не месяц! Отбор начинается в начале июня, заявки направляются с середины мая, когда школьники сдают SAT, ACT, TOEFL и до середины августа когда все заявки рассмотрены и кандидаты получают официальный ответ от комиссии. Наличие серьезных фамильных банковских счетов тоже играет свою роль. То есть сыночка миллионеров естественно имеет больше шансов попасть в престижный ВУЗ, чем сын фермера с техасских равнин. Просто потому что его семья может оплатить обучение даже до поступления и даже выделить средства на какую-либо научную работу (не взятка кому-то персонально, а всему ВУЗу сразу!), а вот сыну фермера нужно будет оформлять кредит на обучение, что берет время. Ну тут и в России такое же положение. Правда SAT, ACT, TOEFL купить невозможно, как и дать взятку вступительной комиссии. Чем Россия похвастаться не может. Но при прочих равных условиях получит место тот, кто имеет более высокие результаты по тестам и при личном собеседовании с вступительной комиссией.