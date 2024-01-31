Ева Грин и "Брат 3". Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в феврале

В феврале в российских кинотеатрах выйдет сиквел "Трех мушкетеров" с Евой Грин, новый фильм "Квартета И" и мелодрамы ко Дню святого Валентина Многие россияне сходили в кино в январе на новогодних каникулах, обеспечив миллиардные сборы российским фильмам.