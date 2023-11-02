В России создали сервис подбора лекарств по рекомендациям Минздрава: что с ним не так

Разработчики сразу предупреждают о небольшой особенности сервиса.Онлайн-сервис по подбору медикаментов в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава разработали сотрудники питерских компаний «Ланцет» и «ТехЛАБ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии