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В России создали сервис подбора лекарств по рекомендациям Минздрава: что с ним не так

В России создали сервис подбора лекарств по рекомендациям Минздрава: что с ним не так

Разработчики сразу предупреждают о небольшой особенности сервиса.Онлайн-сервис по подбору медикаментов в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава разработали сотрудники питерских компаний «Ланцет» и «ТехЛАБ».

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