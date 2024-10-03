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Адвокат Сенина заявила, что дочь Успенской завербовали СБУ

Адвокат Сенина заявила, что дочь Успенской завербовали СБУ

Вчера стало известно о пропаже дочери певицы Любови Успенской. Есть несколько версий произошедшего.Певица Любовь Успенская по возвращению с гастролей из Баку не застала дома свою 34-летнюю дочь Татьяну Плаксину.

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