Адвокат Сенина заявила, что дочь Успенской завербовали СБУ

Вчера стало известно о пропаже дочери певицы Любови Успенской. Есть несколько версий произошедшего.Певица Любовь Успенская по возвращению с гастролей из Баку не застала дома свою 34-летнюю дочь Татьяну Плаксину.
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