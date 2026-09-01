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Царьград

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АТОР: Вьетнам превзошел Таиланд по спросу у русских туристов

АТОР: Вьетнам превзошел Таиланд по спросу у русских туристов

АТОР сообщает, что Вьетнам занял третье место по популярности среди русских туристов на осень 2026 года, опередив Таиланд и ОАЭ.

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