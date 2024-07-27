Дом с матерью и детьми унесло при прорыве дамбы под Челябинском

Вода полностью вернулась в русло реки.фото: t.me/mchs_official--> Дом, в котором находились женщина с двумя детьми, унесло потоком воды после прорыва дамбы в Челябинской области, рассказал глава семейства Сергей.
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