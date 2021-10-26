Эксперт пояснил, в каких случаях можно требовать перерасчет за ЖКХ

Перерасчет услуг ЖКХ могут требовать от управляющей компании собственники жилья в случае некачественного оказания услуг, заявил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко 26 октября в комментарии агентству «Прайм».
Перерасчет услуг ЖКХ могут требовать от управляющей компании собственники жилья в случае некачественного оказания услуг, заявил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко 26 октября в комментарии агентству «Прайм».
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