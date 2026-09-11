Вьетнам: «тропа Хо Ши Мина»

Сразу стоит оговориться: само название «тропа Хо Ши Мина» — американское. Вьетнамцы называли данную дорожную сеть «тропа Чыонгшон» (иногда встречается написание «Чыонг Шон»), по названию горного хребта, тянущегося по западной границе страны.
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