Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин пообещал, что Киев пожалеет об ударе беспилотниками по Казани

Путин пообещал, что Киев пожалеет об ударе беспилотниками по Казани

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что украинские националисты еще пожалеют об атаке беспилотниками по Казани и столкнутся с превосходящими по масштабам разрушениями.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А Вы ЗРЯ пытаетесь идиотам доказывать то, что является прописными истинами! Пиндосятине только и надо заполучить хоть какую-нибудь зацепочку для того, чтобы развязать МИРОВУЮ войну, в которой они благополучно обнулят ВСЕ СВОИ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ! Но наши &quot;вумнеги&quot; думать НЕ в состоянии!
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14 час.
Олег Самойлов
Господи! Ну КОГДА ж в нашей стране идиоты переведутся? Что ни идиот/ка, то специалист/ка по управлению страной и вершении мировой политики!
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14 час.
StarPer
Обязательно прилетит ответка и очень быстро, сопли жевать там не будут.
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13 час.

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