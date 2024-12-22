Президент РФ Владимир Путин пообещал, что украинские националисты еще пожалеют об атаке беспилотниками по Казани и столкнутся с превосходящими по масштабам разрушениями.
Путин пообещал, что Киев пожалеет об ударе беспилотниками по Казани
Комментарии
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Олег Самойлов
А Вы ЗРЯ пытаетесь идиотам доказывать то, что является прописными истинами! Пиндосятине только и надо заполучить хоть какую-нибудь зацепочку для того, чтобы развязать МИРОВУЮ войну, в которой они благополучно обнулят ВСЕ СВОИ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ! Но наши "вумнеги" думать НЕ в состоянии!
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14 час.
Олег Самойлов
Господи! Ну КОГДА ж в нашей стране идиоты переведутся? Что ни идиот/ка, то специалист/ка по управлению страной и вершении мировой политики!
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14 час.
StarPer
Обязательно прилетит ответка и очень быстро, сопли жевать там не будут.
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13 час.
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