Путин пообещал, что Киев пожалеет об ударе беспилотниками по Казани

Олег Самойлов

А Вы ЗРЯ пытаетесь идиотам доказывать то, что является прописными истинами! Пиндосятине только и надо заполучить хоть какую-нибудь зацепочку для того, чтобы развязать МИРОВУЮ войну, в которой они благополучно обнулят ВСЕ СВОИ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ! Но наши "вумнеги" думать НЕ в состоянии!