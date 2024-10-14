Российские подразделения взяли Селидово в полукапкан

Российские войска наполовину окружили город Селидово в Покровском районе ДНР. К утру 14 октября оказалась перерезанной трасса на Новодмитровку, которая оставалась последним связующим звеном селидовского гарнизона ВСУ с остальной группировкой противника.
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