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Царьград

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Министр культуры Любимова вручила государственные награды деятелям искусства

Министр культуры Любимова вручила государственные награды деятелям искусства

В Большом кинозале Министерства культуры РФ прошла церемония награждения. Министр Ольга Любимова вручила ордена и звания выдающимся деятелям искусства, среди которых Карэн Бадалов, Александр Галибин и Московский театр «Современник».

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