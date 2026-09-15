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Лидеры трех из четырех частей Великобритании договорились её развалить

Лидеры трех из четырех частей Великобритании договорились её развалить

Соединенное королевство, вполне вероятно, может перестать быть «соединенным»EPA/ТАСС читайте на monocle.

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