Столица попала в итоговый список кандидатов на проведение «Экспо-2030»

29 октября Международное бюро выставок закончило прием заявок на право проведения «Экспо-2030». В итоговый список попали пять городов-кандидатов: Москва (Россия), Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).