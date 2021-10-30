Вечерняя Москва

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Столица попала в итоговый список кандидатов на проведение «Экспо-2030»

Столица попала в итоговый список кандидатов на проведение «Экспо-2030»

29 октября Международное бюро выставок закончило прием заявок на право проведения «Экспо-2030». В итоговый список попали пять городов-кандидатов: Москва (Россия), Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

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