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Царьград

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Две новые пересадки упростят жизнь москвичам: экономия до 10 минут в пути.

Две новые пересадки упростят жизнь москвичам: экономия до 10 минут в пути.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух новых пересадок в столичном метро: "Авиамоторная" и "Электрозаводская" Большой кольцевой линии.

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