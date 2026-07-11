ВС РФ поразили предприятия украинской военной промышленности в Киеве

Вооруженные Силы Российской Федерации в ночь на 11 июля нанесли по Украине групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщило Минобороны РФ в канале «Макс».
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