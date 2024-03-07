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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кашай покинул «Титан». Его гол позволил команде спастись в концовке победного финала МФЛ-4

31-летний полузащитник сообщил об уходе в своем телеграм-канале. Позже информацию подтвердил и клуб. «С тяжелым сердцем сообщаем, что Никита Кашаев, автор знаменательного гола в ворота «Броуков» в финале 4-го сезона, принял решение покинуть команду», – говорится в сообщении «Титана».

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