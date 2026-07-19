Каракины из Верколы отметили 55 лет совместной жизни

Семья Каракиных из деревни Веркола стала одним из ярких примеров супружеской верности и трудолюбия. Евгений Евгеньевич и Мария Вячеславовна отметили 55-летие совместной жизни, о чём сообщила администрация Пинежья.
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