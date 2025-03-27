Найдена жительница Владивостока, которая жутко кричала ночью на стройке: что происходило в будке охранника

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта, ФедералПресс. Полицейские установили обстоятельства инцидента, произошедшего в сторожке на улице Луговой, когда посреди ночи из сторожки на закрытой стройке доносились жуткие крики женщины.
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