Нужны ли Китаю попавшие в страну дефектные детали американского дефектного истребителя?

Имеется много признаков крайне низкой ремонтопригодности F-35, формально считающегося истребителем пятого поколенияНесколько дней назад секретные компоненты американского истребителя F-35 при отправке из Австралии в США по неизвестной причине оказались в Гонконге и были изъяты китайскими властями, сообщает агентство Bloomberg.