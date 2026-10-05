Страна и люди
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Страна и люди

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Нужны ли Китаю попавшие в страну дефектные детали американского дефектного истребителя?

Имеется много признаков крайне низкой ремонтопригодности F-35, формально считающегося истребителем пятого поколенияНесколько дней назад секретные компоненты американского истребителя F-35 при отправке из Австралии в США по неизвестной причине оказались в Гонконге и были изъяты китайскими властями, сообщает агентство Bloomberg.

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