В Абинске женщина перевела лжеинвестору 1,77 млн рублей

В Абинске местная жительница пострадала от мошеннической схемы, связанной с ложными инвестициями. Женщина перевела злоумышленнику более 1,77 млн рублей, рассчитывая на получение высокого дохода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.