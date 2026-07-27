В Абинске женщина перевела лжеинвестору 1,77 млн рублей

В Абинске местная жительница пострадала от мошеннической схемы, связанной с ложными инвестициями. Женщина перевела злоумышленнику более 1,77 млн рублей, рассчитывая на получение высокого дохода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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