Овечкин забил 862-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 32 шайбы

Капитан «Вашингтона» забил гол в матче с «Сент-Луисом» (3:1, после 2-го периода). 39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги.
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