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Иркутск Сегодня

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В Иркутске на улице Ширямова насмерть сбили пожилого пешехода

Вечером 9 октября, около 19:00, в Октябрьском округе Иркутска произошло смертельное ДТП. 42-летний водитель автомобиля Lixiang L7, двигаясь по улице Ширямова, совершил наезд на 72-летнего пешехода.

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