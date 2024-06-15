Грозит ли россиянам дефицит яблок?

Дефицита яблок на российском рынке не будет. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
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