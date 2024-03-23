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Трагедия «Крокус Сити Холла»: «хорасанские» террористы давно угрожали РФ

Теракт в Crocus City Hall вызвал шок не только в России, но и за ее пределами. На данный момент ответственность за него взяла только запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство”, а точнее её “филиал” под названием “ИГ-Провинция Хорасан”.

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