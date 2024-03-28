Медвежий угол
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Медвежий угол

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Центр помощи мигрантам занимался организацией фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и др.

Центр помощи мигрантам занимался организацией фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и др.

Четырёх сотрудниц Центра помощи мигрантам задержали за организацию фиктивных браков с "иностранными специалистами" из Таджикистана и других стран СНГ, чтобы тем было проще получить вид на жительство в России.

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Комментарии
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Хамит Сабиров
А что ж морды этих тварей заретушированы. Страна должна знаь в лицо тех,кому надо плюнуть в рожу.
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4 час.
СК
Сергей Ковалев
бабло рулит!
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1 час.
Андрей
Немедленно остановить выдачу гражданства России, кроме русскоязычных, из стран Средней Азии и Северного Кавказа до особого распоряжения указом Президента России, а в дальнейшем ввести визовый режим с ограничением пребывания в России!!
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14 мин.

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