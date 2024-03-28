Центр помощи мигрантам занимался организацией фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и др.

Четырёх сотрудниц Центра помощи мигрантам задержали за организацию фиктивных браков с "иностранными специалистами" из Таджикистана и других стран СНГ, чтобы тем было проще получить вид на жительство в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии