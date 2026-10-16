Канадский защитник московского ЦСКА Джереми Рой получил российское гражданство. Это следует из документов, которые были опубликованы на официальном портале правовой информации.
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