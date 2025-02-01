Подполье: ВС РФ нанесли удар по бывшему заводу под Харьковом, где находились ВСУ

Российские бойцы нанесли удар по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области, где размещались военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 1 февраля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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