Netflix приобрел права на новый фильм с Джонни Деппом. Сервис также станет спонсором картины

Netflix приобрел права на трансляцию французского фильма La Favorite ("Фаворитка") с Джонни Деппом в главной роли, премьера которого запланирована на 2023 год.
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