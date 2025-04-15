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Закон, порядок, государство

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Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили до 10 боевиков ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили до 10 боевиков ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО

В районе населенного пункта Тарасовка ДНР операторами БпЛА 20-й мотострелковой дивизии и 6-й отдельной мотострелковой бригады были уничтожены два блиндажа противника с личным составом.

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