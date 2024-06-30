Ипотечная программа для расширенной семьи на 6 лет%

В России планируется расширить семейную ипотечную программу под 6% годовых. Помимо граждан, имеющих детей в возрасте до шести лет, этой льготой теперь смогут воспользоваться жители небольших городов, регионов с низким уровнем строительства и те, кто хочет построить собственное жилье, независимо от возраста потенциальных наследников.