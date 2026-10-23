В Дзержинске Нижегородской области семиклассник избил учителя истории прямо во время урока. Инцидент произошел 20 октября 2026 года в школе № 32.
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7 класник это 13 лет? Как он мог ИЗБИТЬ 24 летнего? Из базуки? Сзади ломом огрел? КАК? Физически? Или учитель парализован?