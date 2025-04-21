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Ралли продолжается – цены на золото установили новый рекорд

Ралли продолжается – цены на золото установили новый рекорд Татьяна АрестоваВ ходе торгов 21 апреля золото установило новый рекорд по цене фоне растущих опасений по поводу глобального экономического замедления, вызванного торговым конфликтом между США и Китаем.

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