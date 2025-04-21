Ралли продолжается – цены на золото установили новый рекорд Татьяна АрестоваВ ходе торгов 21 апреля золото установило новый рекорд по цене фоне растущих опасений по поводу глобального экономического замедления, вызванного торговым конфликтом между США и Китаем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии