ВМЕСТЕ - легче ВСЁПолитикаТайный триллионер Бернард Барух. Тайный триллионер Ещё в 1770 году Уильям Пит отмечал: «За любым троном есть нечто большее, чем король».Вернуться к статье23НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСанСаныч ДемченкоИсчадие ада!! Какой там суверенитет? Какой там :свой путь развития:??..Эти слуги сатаны,одним щелчком, уничтожают целые народы, взрывают континенты..и всё ради наживы,а теперь (вероятно) просто от скуки..ТИХОWlad WladДеньги - это Искусственный Интеллект оккупировавший планету Земля. А евреи - это ГМО биороботы созданные ИИ Деньги как эффекторы для манипуляции Человечеством.Комментировать
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