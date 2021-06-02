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Тайный триллионер

Тайный триллионер

Бернард Барух. Тайный триллионер Ещё в 1770 году Уильям Пит отмечал: «За любым троном есть нечто большее, чем король».

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СанСаныч Демченко
Исчадие ада!! Какой там суверенитет? Какой там :свой путь развития:??..Эти слуги сатаны,одним щелчком, уничтожают целые народы, взрывают континенты..и всё ради наживы,а теперь (вероятно) просто от скуки..ТИХО
Wlad Wlad
Деньги - это Искусственный Интеллект оккупировавший планету Земля. А евреи - это ГМО биороботы созданные ИИ Деньги как эффекторы для манипуляции Человечеством.

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