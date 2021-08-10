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Компания СберСтрахование выяснила, что россияне предпочитают заводить дома кошек

Компания СберСтрахование выяснила, что россияне предпочитают заводить дома кошек

Три четверти россиян (76%) держат дома хотя бы одного питомца. При этом самыми популярными любимцами являются кошки: их можно встретить в каждой второй такой семье, выяснила дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование, опросив жителей российских городов с населением более 500 тысяч человек в преддверии Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа.

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