Компания СберСтрахование выяснила, что россияне предпочитают заводить дома кошек

Три четверти россиян (76%) держат дома хотя бы одного питомца. При этом самыми популярными любимцами являются кошки: их можно встретить в каждой второй такой семье, выяснила дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование, опросив жителей российских городов с населением более 500 тысяч человек в преддверии Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа.