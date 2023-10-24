Каникулы с музеями Керчи: для детей готовят экскурсии и мастер-классы

Восточно-Крымский музей-заповедник в Керчи приглашает детей с интересом провести осенние каникулы. Его объекты – музей каменных древностей «Лапидарий» и картинная галерея – устроят для ребят экскурсии, а в гончарной мастерской пройдёт мастер-класс по лепке из глины.