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Каникулы с музеями Керчи: для детей готовят экскурсии и мастер-классы

Каникулы с музеями Керчи: для детей готовят экскурсии и мастер-классы

Восточно-Крымский музей-заповедник в Керчи приглашает детей с интересом провести осенние каникулы. Его объекты – музей каменных древностей «Лапидарий» и картинная галерея – устроят для ребят экскурсии, а в гончарной мастерской пройдёт мастер-класс по лепке из глины.

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